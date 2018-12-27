В Воронеже при получении взятки задержан чиновник ДИЗО

Воронеж, , 15:45 — REGNUM Заместитель начальника отдела, занимающегося вопросами имущественных и земельных отношений, задержан в Воронеже при получении взятки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону. Оперативно-разыскные мероприятия полиция провела совместно с региональным УФСБ России.

По версии следствия, чиновник потребовал от индивидуального предпринимателя вознаграждение за информацию о внеплановых проверках по соблюдению лицензионных требований при розничной продаже алкогольной продукции, а также — за непривлечение к административной ответственности.

В отношении 36-летнего сотрудника отдела ДИЗО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки». В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до восьми лет лишения свободы.