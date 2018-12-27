Четверг, 27 Декабря 2018 года
15:55:09 МСК

В Воронеже при получении взятки задержан чиновник ДИЗО

Происшествия

По данным следствия, чиновник вымогал деньги от предпринимателя за предупреждение о проверках по соблюдению требований при торговле алкоголем

В Воронеже при получении взятки задержан чиновник ДИЗО
sajinka2
Взятка

Воронеж, 27 декабря 2018, 15:45 — REGNUM  Заместитель начальника отдела, занимающегося вопросами имущественных и земельных отношений, задержан в Воронеже при получении взятки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону. Оперативно-разыскные мероприятия полиция провела совместно с региональным УФСБ России.

По версии следствия, чиновник потребовал от индивидуального предпринимателя вознаграждение за информацию о внеплановых проверках по соблюдению лицензионных требований при розничной продаже алкогольной продукции, а также — за непривлечение к административной ответственности.

В отношении 36-летнего сотрудника отдела ДИЗО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки». В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить