Обыски в «Красное & Белое» расценили как давление на компанию

Москва, , 15:36 — REGNUM Следственные действия в отношении компании «Красное & Белое» выглядят как спланированная акция против этой торговой сети, полагает адвокат, управляющий партнёр юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов. Об этом он заявил 27 декабря ИА REGNUM.

«Красное & Белое» — это компания, которая очень интенсивно развивается в последние годы, а к такому бизнесу всегда пристальное внимание со стороны контролирующих органов, — заметил юрист. — Но дело не только в этом — скорее всего, проведение следственных действий связано с давлением на компанию в чьих-то интересах. Но однозначно сказать что-то об этой ситуации сложно, так как пока обвинения нельзя назвать конкретными».

Адвокат также обратил внимание на то, что представитель сети уже заявил о том, что обыски связаны с подозрением в неуплате налогов и обороте контрафакта.

«Но пока неясно, какие факты стали основанием для появления таких подозрений, — сказал Бишенов. — Даже само наличие не связанных друг с другом обвинений, конечно, наводит на размышления, так как это выглядит как спланированная акция против компании. Причем интересен и выбор времени проведения следственных действий — в преддверии новогодних праздников, когда компания из-за простоя понесёт наибольшие убытки».

В целом, по его мнению, к сложившейся ситуации много вопросов, но что-то конкретное будет ясно только после официальных комментариев от правоохранительных органов.

Напомним, что 26 декабря издание «КоммерсантЪ» сообщило, что сеть алкогольных магазинов «Красное & Белое» подтвердила факт обысков на всех складах компании и в головном офисе в Челябинске. Следственные действия начались утром 26 декабря и продолжались на момент публикации. Их проводят сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа, рассказала компания.

«Работа компании парализована полностью!» — заявил представитель компании.

Также отмечается, что «Красное & Белое» — российская сеть магазинов по продаже алкоголя и продуктов, входящая в десятку крупнейших продовольственных сетей России.