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В Колумбии пассажирский автобус рухнул в 150-метровую пропасть

Происшествия

Погибли восемь человек

Тунха, Колумбия, 27 декабря 2018, 15:08 — REGNUM  По меньшей мере 8 человек погибли и 12 получили тяжелые ранения при падении пассажирского автобуса в пропасть в Колумбии, пишет газета ABC.

Трагедия произошла 26 декабря в департаменте Бояка на севере страны. В автобусе ехали крестьяне. Машина рухнула в 150-метровую пропасть. Трое человек, в том числе водитель, погибли мгновенно.

По сообщению радиостанции Caracol Radio, первые признаки указали на механические проблемы, однако позже руководитель транспортной полиции департамента заявил, что автобус успешно провел технические проверки и был готов к эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день в соседнем Эквадоре семь человек получили химические ожоги в пассажирском автобусе. Неизвестный жидкий химикат пролил один из пассажиров.

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Дорожно-транспортные происшествия
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