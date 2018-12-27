11 мигрантов перехватили у берегов Кале при попытке пересечь Ла-Манш

Париж, , 14:48 — REGNUM Одиннадцать мигрантов, пятеро из которых находились в состоянии переохлаждения, были перехвачены в ночь с 26 на 27 декабря 2018 года в проливе Ла-Манш у берегов французского города Кале патрульным катером, при попытке добраться до Великобритании на надувной лодке, сообщает Le Figaro.

Известно, что патрульный катер обнаружил лодку с мигрантами примерно в 28 километрах от города Кале. Пятерым беженцам была оказана медицинская помощь.

Морская префектура пролива Ла-Манш и Северного моря встревожена увеличением числа попыток пересечь канал. С начала декабря более 50 мигрантов уже были перехвачены патрульными. В префектуре предупреждают, что плотность движения, сильные течения, почти постоянный ветер и температура воды делают пересечение пролива очень трудным и чрезвычайно опасным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призывала власти страны отказаться от подписания Глобального договора ООН о миграции.

Подробности: Партия Ле Пен организовала петицию против Договора ООН о миграции