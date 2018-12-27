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У самолета компании Korean Air во время полета отказал двигатель — СМИ

Происшествия

Самолет вернулся обратно в аэропорт через 25 минут после вылета

Кимхэ, Южная Корея, 27 декабря 2018, 14:28 — REGNUM  27 декабря стало известно о лайнере CS300 авиакомпании Korean Air, который вылетел из южнокорейского аэропорта Кимхэ в Нагоя (Япония) и вернулся обратно из-за отказа двигателя, сообщает YTN.

Представители компании Korean Air сообщили, что решение развернуть самолет было принято через 25 минут после вылета.

Отмечается, что 64 пассажира достигли места назначения, пересев на другой самолет.

Модель CS300 — новая модель узкофлюзеляжных самолетов, представленная Korean Air в прошлом году и изготовленная канадской машиностроительной компанией Bombardier.

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Авиапроисшествия
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