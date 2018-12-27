Четверг, 27 Декабря 2018 года
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Жилой дом на юго-востоке Англии уничтожен взрывом

Происшествия

Один человек найден погибшим

Андовер, Великобритания, 27 декабря 2018, 14:12 — REGNUM  В городе Андовер в английском графстве Гэмпшир произошел мощный взрыв, разрушивший жилой дом. Погиб один человек, сообщает Би-би-си.

По данным полиции, дом «практически полностью разрушен» взрывом. Жители соседних домов эвакуированы из предосторожности.

Под завалами дома обнаружили тело человека. На месте взрыва работают пожарные и полиция.

Отмечается, что пострадать при взрыве могли еще три человека. Их судьба пока неизвестна, ведутся поиски, уточняет Daily Star.

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Пожары в жилых домах
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