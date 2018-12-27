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Шесть человек спасены с корабля, сгоревшего у берегов Австралии

Происшествия

У пассажиров не было спасательных лодок и жилетов

Канберра, 27 декабря 2018, 16:11 — REGNUM  Пятеро взрослых пассажиров и один маленький ребёнок были эвакуированы с корабля, загоревшегося у берегов Австралии. Как сообщает австралийское информационное агентство ABC, судно направлялось к острову Ротнест, находящемуся в 18 км от побережья Западной Австралии.

Пожар начался с машинного отделения и распространился настолько быстро, что члены экипажа не успели вызвать помощь. Пассажиры были вынуждены прыгать в воду без спасательных жилетов, однако их в скором времени спасли прогулочные корабли.

Согласно заявлению морской полиции, была нарушена техника безопасности, так как пассажиры судна находились без спасательных жилетов, и людям повезло, что их спасли достаточно быстро. Это уже не первый подобный случай, когда пассажиры кораблей не обеспечены спасательным оборудованием. Местные власти крайне обеспокоены тем, что многие туристические и транспортные компании пренебрегают правилами безопасности и ставят под угрозу жизни людей.

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Зарубежная хроника
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