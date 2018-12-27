В Хабаровске после взрыва гранаты СК возбудил дело

Хабаровск, , 13:50 — REGNUM Гибель человека при взрыве гранаты в магазине стройматериалов в Хабаровске стала основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Хабаровскому краю.

По предварительным данным, вооруженный злоумышленник напал на женщину-продавца в магазине стройматериалов в Железнодорожном районе города, намереваясь ограбить торговую точку. За женщину заступились другие сотрудники, тогда грабитель достал похожий на гранату предмет и привел в действие.

От полученных ранений нападавший погиб, продавец и двое её коллег госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ, «Убийство, совершенное общеопасным способом». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, подробности ЧП устанавливаются.

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