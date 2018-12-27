Четверг, 27 Декабря 2018 года
13:51:04 МСК

В Хабаровске после взрыва гранаты СК возбудил дело

Происшествия

Вооруженный злоумышленник пытался учинить разбой

Хабаровск, 27 декабря 2018, 13:50 — REGNUM  Гибель человека при взрыве гранаты в магазине стройматериалов в Хабаровске стала основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Хабаровскому краю.

По предварительным данным, вооруженный злоумышленник напал на женщину-продавца в магазине стройматериалов в Железнодорожном районе города, намереваясь ограбить торговую точку. За женщину заступились другие сотрудники, тогда грабитель достал похожий на гранату предмет и привел в действие.

От полученных ранений нападавший погиб, продавец и двое её коллег госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ, «Убийство, совершенное общеопасным способом». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, подробности ЧП устанавливаются.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хабаровске при взрыве гранаты погиб человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бандитизм, разбой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить