Элитный алкоголь в Кабардино-Балкарии разливали «на коленке»

Нальчик, , 13:50 — REGNUM Жителей Кабардино-Балкарии и, возможно, других субъектов России, спасли от пагубных последствий употребления контрафактного алкоголя на Новогодние праздники. В ходе рейдов полицейских и сотрудников Росалкогольрегулирования по СКФО были выявлены массовые факты продажи левой алкогольной продукции известных марок в торговой сети. Установлены также и места, где разливалась по бутылкам фальсифицированная продукция.

Так, 12 декабря в ходе проверочных закупок на двух самых крупных продовольственных рынках города Нальчика было обнаружено и изъято в торговых павильонах одного из них около 25 000 бутылок контрафакта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по СКФО.

Спустя две недели, 26 декабря, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на тех же рынках Нальчика сотрудники управления выявили более 20 торговых площадок, где торговали фальсификатом. Было изъято более 36 000 бутылок контрафактного алкоголя и 4500 литров спиртосодержащей жидкости.

Алкоголь, которым торговали на рынках, производился непосредственно в республике — в городе Нальчик, поселках Хасанья и Урвань. В частных домовладениях были размещены кустарные производства. Здесь были обнаружены более 3800 литров спиртосодержащей жидкости, свыше 1800 бутылок алкогольной продукции различных наименований известных отечественных и зарубежных брендов, готовой к продаже, а также тара, пробки и этикетки.