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В Ярославской области возбуждено уголовное дело по избиению 25 осужденных

Происшествия

Следователи проверяют информацию о насилии в колонии Углича

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по избиению 25 осужденных
Иллюстрация: УФСИН по ЯО
Колония в Угличе

г. Углич, Ярославская область, 27 декабря 2018, 13:41 — REGNUM  Управление Следственного комитета России по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту избиения заключенных в колонии города Углича. Об этом фонд «Общественный вердикт» сообщил на своих страницах в соцсетях, передает корреспондент ИА REGNUM.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту систематического применения физического насилия и спецсредств в отношении осужденных ИК-3 Углича. Следствие ведет группа из трех следователей Ярославской области (г. Углич). Дело было возбуждено еще 22 ноября, но то, что осужденные были признаны потерпевшими, они стали узнавать только последние пару дней, после того как их допросили и вручили постановления о признании потерпевшими. В настоящее время потерпевшими по делу проходят 25 человек», — говорится в сообщении фонда, который занимается защитой прав осужденных.

Фонд сообщает о ряде случаев, когда осужденные подвергались необоснованному насилию со стороны сотрудников учреждения. В большинстве случаев речь идет об избиениях и запугивании. Одного из заключенных, по данным правозащитников, раздевали догола, оставляли в холодном помещении. В региональном управлении СКР пока не комментируют эту информацию, но и не опровергают ее.

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