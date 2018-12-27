Четверг, 27 Декабря 2018 года
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В ДТП на дорогах Киевской области пострадали 15 пассажиров маршруток

Происшествия

Полиция устанавливает детали ДТП

Киев, 27 декабря 2018, 12:48 — REGNUM  На дорогах Киева произошло два ДТП, в которых пострадали пятнадцать пассажиров маршрутных автобусов, заявили в пресс-службе нацполиции Киевской области, сказано 27 декабря на официальном сайте ведомства.

Одна авария произошла на 39 км трассы Киев-Знаменка — маршрутный автобус столкнулся с грузовиком DAF. Пострадали шесть пассажиров маршрутки. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«На контрольно-пропускном пункте города Белая Церковь после проверки документов водитель грузового автомобиля начал движение. В это время водитель маршрутного автобуса Mercedes Sprinter совершил столкновение с грузовиком. Девять пассажиров каретой скорой помощи были доставлены в больницу», — рассказали в нацполиции.

Полицейские работают на месте аварий, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, на большей части территории Украины отмечаются тяжёлые погодные условия, обесточены сотни населённых пунктов, множество автомобилей застряли в снежных заносах.

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Дорожно-транспортные происшествия
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