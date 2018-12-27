В очереди на Военно-Грузинской дороге ждут погоды 242 автомобиля

Владикавказ, , 12:42 — REGNUM Из-за сильных снегопадов в Северной Осетии закрыто движение по Транскаму и Военно-Грузинской дороге. На пункте пропуска Верхний Ларс уже собралось 242 машины. Проезд закрыт с 16:30 26 декабря до особого распоряжения для всех видов автотранспортных средств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

В очереди стоят в том числе 132 легковых автомобиля, передает ГТРК «Алания». Для людей, застрявших по дороге в Закавказье, организованы два пункта обогрева. Работает многофункциональный стационарный комплекс жизнеобеспечения, состоящий из комнаты матери и ребёнка, медпункта, кафе.

Как сообщало ИА REGNUM, закрытым также с 13:00 26 декабря остается движение всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали. В этом районе продолжается снегопад. Высота снежного покрова уже превысила 110 см. Для людей, оказавшихся в плену у стихии в районе селения Бурон, развернут пункт обогрева.

В МЧС предупреждают о сложной ситуации, вызванной сильными снегопадами, и просят граждан не пускаться в путь до улучшения погоды.

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