В Подмосковье поезд сбил на станции двоих человек

Москва, , 12:40 — REGNUM Пассажирский поезд, ехавший из Санкт-Петербурга в Астрахань, сбил двух человек в районе станции «47 км» Рязанского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает 27 декабря пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу (ЦФО).

«Рано утром 27 декабря в районе станции «47 км» Рязанского направления МЖД пассажирским поездом сообщением Санкт-Петербург — Астрахань травмированы двое мужчин, один из которых смертельно», — цитирует сообщение пресс-службы агентство «Москва».

В ведомстве отметили, что инцидент произошел в тот момент, когда пострадавшие переходили железнодорожные пути по настилу.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря на станции Деревянка в Прионежском районе Карелии скорый поезд «Мурманск — Москва» сбил 70-летнюю женщину. Женщина переходила пути перед приближающимся поездом и не реагировала на звуковые сигналы.

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