В МЧС назвали возможную причину трагедии в Соликамске

Соликамск, Пермский край, , 12:29 — REGNUM Возгорание строительных материалов, использовавшихся при ремонте шахты в Соликамске, является вероятной причиной трагедии, унесшей жизни девяти человек. Об этом сообщил 27 декабря глава МЧС РФ Евгений Зиничев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что версии произошедшего рассматриваются. Говорить о них пока рано, но речь идет о возгорании строительных материалов, которые находились в том месте шахты, где шел ремонт.

Зиничев добавил, что спасти горняков не позволила сильная задымленность в шахте. Спасатели не смогли добраться до людей на глубине.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в одном из стволов шахты соликамского калийного рудного управления № 3 произошел пожар. В этот момент под землей находились 17 человек, восемь из них смогли выйти на поверхность, остальных спасти не удалось.

По факту гибели рабочих было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. В настоящее время все четверо подозреваемых — сотрудники Строительного управления № 30 — помещены под арест.

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