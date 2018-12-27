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В Хабаровске при взрыве гранаты погиб человек

Происшествия

Вооруженный человек в маске напал на одну из сотрудниц торговой базы

Хабаровск, 27 декабря 2018, 12:11 — REGNUM  На территории торговой базы произошел взрыв — сработала боевая граната. Погиб один человек, еще трое получили ранения, передает 27 декабря радиостанция «Говорит Москва».

ЧП случилось в офисном здании на территории торговой базы. Очевидцы рассказали, что в кабинет менеджеров вошел вооруженный человек в маске и напал на одну из сотрудниц.

Находившиеся в помещении люди обезоружили его, однако мужчина привел в действие, предположительно, боевую гранату. От полученных ранений злоумышленник погиб. Трое мужчин ранены осколками.

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