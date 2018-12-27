Калужанин, пытавшийся задушить ребёнка, приговорен к 9 годам заключения

Жиздра, Калужская область, , 12:10 — REGNUM В Калужской области приговором суда назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима мужчине, покушавшемуся на жизнь ребёнка. Об этом 27 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Людиновского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Дмитрий Ахрамеев.

По его словам, следствием и судом установлено, что подсудимый 13 июля 2018 года в состоянии алкогольного опьянения затащил девятилетнюю девочку во двор дома в одной из деревень Жиздринского района Калужской области, бросил ребёнка на землю, закрыл рот и нос девочки, а затем стал её душить. К счастью, убийство было предотвращено местными жителями, которые успели вырвать ребёнка из рук нападавшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель города Сосенский Калужской области убил 15-летнего сына за отказ выполнить домашнее задание. Мужчина нанес ребёнку несколько ножевых ранений, от которых подросток скончался на месте.

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