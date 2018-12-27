Военную базу США в Южной Корее «захватили» кошки — СМИ

Сеул, , 12:01 — REGNUM После того, как вооруженные силы США в Южной Корее перенесли свою штаб квартиру из Ёнсана в центре Сеула — к югу от столицы, население на этом посту резко сократилось, а число кошек — наоборот сильно возросла, сообщает Stars and Stripes.

Кошек можно заметить бегающими по лестницах, прячущимися под машинами, рыскающими вокруг мусорных баков и даже застрявшими на деревьях.

Никто не знает, откуда они все взялись, но у главного сержант-майора Дональда Робертсона есть теория:

«Люди оставили своих домашних животных, — сказал он на собрании в ратуше в прошлом месяце в Ёнсане, который неуклонно пустел после того, как американские войска переехали в недавно расширенный лагерь Хамфрис. — Раз большинство гражданских и военных подразделений уезжают, руководство этих подразделений должно убедиться, что мы не оставляем наших животных, потому что именно так и была создана эта проблема».

По оценкам чиновников, в гарнизоне около 70 бездомных кошек, и проблему нужно решить до того, как это число умножится после весеннего брачного сезона. Помочь вызвалась Керри Берроуз, жена военного, имеющая двадцатилетний опыт работы с дикими кошками и недавно заявившая, что никогда не видела столько бездомных кошек — «они повсюду»:

«Мой муж приходил домой с работы и говорил: «Керри, там тебя ждет проект. И лучше бы тебе им заняться».

Берроуз предложила возглавить программу, которая направлена на постепенное решение проблемы путем стерилизации и вакцинации кошек.