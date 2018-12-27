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В Москве пассажир стал причиной сбоя на оранжевой ветке метро

Происшествия

На станции «Теплый стан» мужчина спустился и сел на рельсы

В Москве пассажир стал причиной сбоя на оранжевой ветке метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Метро

Москва, 27 декабря 2018, 11:51 — REGNUM  Инцидент с пассажиром стал причиной сбоя в движении поездов на участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Сообщение об этом опубликовано 27 декабря в микроблоге подземки в Twitter.

Сбой произошел на южном участке оранжевой ветки метро. Около 8 часов утра движение вернулось в график.

На станции «Теплый стан» мужчина спустился и сел на рельсы. Вокруг собрались пассажиры, к мужчине спустилась одна из сотрудниц метро. Пассажира безуспешно уговаривали вернуться на платформу, после чего силой вытащили с путей. В ситуации разбирается полиция, передает РЕН ТВ.

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