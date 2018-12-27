Семь «черных» банкиров из Ставрополя дождались приговора

Ставрополь, , 11:35 — REGNUM Семь жителей Ставрополя признаны судом виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности и легализации денег, добытых преступным путем. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба СКР.

Как установлено следствием и судом, участники ОПГ в общей сложности привлекли более 10 млрд рублей, доход составил не менее 130 млн рублей.

Одному из подсудимых, который, по данным следствия, являлся руководителем преступной группы, суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, также он должен заплатить штраф в 400 тыс. рублей. Остальные участники организованной преступной группы также признаны виновными в совершении незаконной банковской деятельности и им назначены различные меры наказания, в том числе связанные с лишением свободы.

Следствие по делу велось несколько лет: сначала более четырех лет оно находилось в производстве Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, в октябре 2015 года было передано Главному следственному управлению по Северо-Кавказскому федеральному округу — после того, как следователь, который вел это дело, был задержан при получении взятки от фигуранта. Сам следователь получил восемь лет лишения свободы и штраф в 11 млн рублей.