Возле посольства США в Ираке произошла серия взрывов

Багдад, , 11:36 — REGNUM Несколько взрывов произошли в Багдаде по близости от американской дипмиссии. Возле посольства разорвались минометные снаряды, сообщает портал Shafaaq news.

Инцидент произошел в особо охраняемой «зеленой зоне» иракской столицы после визита в страну президента США Дональда Трампа. По словам чиновников, которые работают в правительственном квартале, охрана посольства ответила на атаку предупредительными выстрелами.

Ряд арабских телеканалов сообщил о сильном взрыве в этом районе города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп посетил американскую военно-воздушную базу аль-Асад в Ираке. Выступая перед военнослужащими, президент США заявил, что вывод американских сил из Ирака не планируется, страна может стать базой для борьбы с террористами в Сирии.

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