В Эквадоре пассажиры автобуса пострадали от разлива неизвестного химиката

Гуаякиль, Эквадор, , 11:38 — REGNUM 7 человек получили ранения при разливе неизвестной кислоты в пассажирском автобусе в эквадорском городе Гуаякиль, пишет газета El Universo.

Инцидент произошел 26 декабря. Один из пассажиров, пытаясь в суматохе пробиться к выходу из автобуса, выронил контейнер с жидкостью, вызвав панику у людей.

5 человек, в том числе владелец контейнера, получили серьезные ожоги и были доставлены в больницы для прохождения лечения. Еще двое отпущены домой после оказания медицинской помощи.

Полиция еще не сообщила, какая именно кислота была разлита в автобусе. Очисткой транспортного средства занимались пожарные в спецодежде, жидкость пузырилась при контакте с асфальтом. Полиция рассматривает инцидент как несчастный случай, прокурор вынесет решение после определения типа химиката.