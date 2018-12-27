Четверг, 27 Декабря 2018 года
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В Эквадоре пассажиры автобуса пострадали от разлива неизвестного химиката

Происшествия

Контейнер с опасной жидкостью перевозил один из пассажиров

Гуаякиль, Эквадор, 27 декабря 2018, 11:38 — REGNUM  7 человек получили ранения при разливе неизвестной кислоты в пассажирском автобусе в эквадорском городе Гуаякиль, пишет газета El Universo.

Инцидент произошел 26 декабря. Один из пассажиров, пытаясь в суматохе пробиться к выходу из автобуса, выронил контейнер с жидкостью, вызвав панику у людей.

5 человек, в том числе владелец контейнера, получили серьезные ожоги и были доставлены в больницы для прохождения лечения. Еще двое отпущены домой после оказания медицинской помощи.

Полиция еще не сообщила, какая именно кислота была разлита в автобусе. Очисткой транспортного средства занимались пожарные в спецодежде, жидкость пузырилась при контакте с асфальтом. Полиция рассматривает инцидент как несчастный случай, прокурор вынесет решение после определения типа химиката.

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Утечки и разливы химических веществ
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