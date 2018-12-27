Калужский предприниматель превратил древнее селение в мусорную помойку

Калуга, , 11:19 — REGNUM В Калуге 59-летний предприниматель периодически засыпал местный природный памятник «Овраг Можайка» строительными отходами, используя живописный ландшафт в качестве мусоросборника. Об этом 27 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МВД России по городу Калуге.

По информации полиции, в результате неправомерных действий калужанина природному объекту, в котором археологи еще в 1962 году обнаружили селение общины третьего — четвертого веков нашей эры, был причинен вред на сумму более 270 тыс. рублей. Такой вывод следует из экспертизы, проведённой региональным министерством природных ресурсов и экологии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 262 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов».

Теперь предпринимателю может грозить наказание в виде крупного денежного штрафа или исправительных работ сроком до двух лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калуге разработана интерактивная карта особо охраняемых территорий. Информационный продукт имеет доступный интерфейс и интересен широкому кругу пользователей. На карту нанесены места расположения региональных особо охраняемых природных территорий с набором фото и справочных материалов по каждому объекту.

«Интерактивная карта особо охраняемых природных территорий регионального значения позволит привлечь внимание общества к вопросам охраны окружающей среды и сохранения природного наследия нашего региона», — заявила министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина.

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