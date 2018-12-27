Четверг, 27 Декабря 2018 года
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В Челябинской области пожар погубил троих человек

Происшествия

Среди погибших есть ребёнок

В Челябинской области пожар погубил троих человек
Цитата из к/ф «Прощание». реж Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР
Пожар

Еманжелинск, Челябинская область, 27 декабря 2018, 11:03 — REGNUM  В селе Еманжелинка Челябинской области пожар погубил троих человек. Среди погибших — мужчина, женщина и семилетний ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Пожар возник поздним вечером 26 декабря. В ходе тушения огня были найдены тела погибших. По предварительной версии, пожар возник из-за ёлочной гирлянды.

По факту трагедии идёт доследственная проверка. Кроме того, свою проверку ведёт комиссия, в которую вошли министр социальных отношений Татьяна Никитина и один из вице-губернаторов.

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