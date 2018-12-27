В ростовских Шахтах четыре человека погибли при пожаре

Ростов-на-Дону, , 11:08 — REGNUM Две женщины и двое маленьких детей погибли в результате пожара в городе Шахты Ростовской области. Проводится доследственная проверка, сообщает 27 декабря пресс-служба областного следственного управления СКР.

Пожар случился утром 27 декабря в частном доме на улице Свердлова. Жертвами стали 77-летняя и 35-летняя женщины и двое детей двух и четырех лет.

О возгорании стало известно в 5:25 мск, через час пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 70 кв. м, уточнили в МЧС.

Следователи осматривают место происшествия. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области с 2013 года по ноябрь 2018 года включительно на пожарах погибли 68 детей. За 11 месяцев 2018 года пожары унесли жизни 179 человек, включая 13 детей, уточнили в региональном управлении МЧС.

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