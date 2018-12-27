Задержанный за убийство таксиста в Москве дал показания

Москва, , 10:30 — REGNUM В Москве задержанный за убийство таксиста доставлен в следственный отдел, сообщили 27 декабря ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

«В ходе допроса задержанный пояснил следователям, что конфликт произошел из-за малозначительного повода», — рассказали в пресс-службе.

По данным следствия, 27 декабря вблизи улицы Крымский Вал произошло убийство водителя такси. Мужчина, находившийся в салоне автомобиля, в результате конфликта нанёс оппоненту ножевое ранение в горло. Таксист скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, стражи порядка схватили подозреваемого на Ленинском проспекте.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве задержали убийцу таксиста