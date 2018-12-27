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Из-за непогоды на Украине обесточены 104 населённых пункта

Происшествия

Ремонтные бригады устраняют последствия стихии

Из-за непогоды на Украине обесточены 104 населённых пункта
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Электричество

Киев, 27 декабря 2018, 10:30 — REGNUM  Сложные метеоусловия на Украине спровоцировали отключение электричества в 104 населённых пунктах в пяти областях страны, заявили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, сообщил 27 декабря официальный сайт ведомства.

«В результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 104 населенных пункта в пяти областях», — сказано в сообщении.

Больше всего аварий зафиксировано в Днепропетровской области, где обесточенными остаются 65 населённых пунктов. В настоящее время работники коммунальных служб устраняют обрывы линий электропередач.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 декабря на Украине без света оставались около 500 населённых пунктов.

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В снежных заносах на дорогах страны застряли около двух сотен автомобилей.

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