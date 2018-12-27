Четверг, 27 Декабря 2018 года
10:45:37 МСК

На пожаре в новгородском общежитии погиб ребёнок

Происшествия

Следственные органы начали проверку

На пожаре в новгородском общежитии погиб ребёнок
GDJ
Пожар

Великий Новгород, 27 декабря 2018, 10:23 — REGNUM  В Великом Новгороде начата проверка по факту гибели трёхлетнего ребёнка в результате пожара в общежитии на улице Космонавтов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ, пожар произошёл ночью.

Трёхлетний ребёнок, которого пожарные вынесли из горящей комнаты, скончался в больнице, не приходя в сознание.

«Для установления точной причины смерти ребёнка назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в региональном управлении СКР.

В ГУ МЧС России по Новгородской области уточнили, что пожар в доме 6-а по улице Космонавтов возник в 00:39 27 декабря. Горела комната на восьмом этаже 9-этажного здания.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и разрушения в общежитиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить