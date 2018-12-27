Жителям острова Сулавеси грозит новое цунами — СМИ

Манадо, Индонезия, , 10:27 — REGNUM Руководитель центра наблюдений и информации морской метеорологической станция Северного Сулавеси в Индонезии Рики Даниэль Арор предупредил жителей острова о волнах высотой 2,5−4 метра, которые могут возникнуть вблизи побережья города Битунг, сообщает Antaranews.

«Волны высотой до четырех метров могут возникнуть в восточной части моря Сулавеси, вблизи островов Сангир, Талауд и на севере Молуккских островов», — заявил Рики Даниэль Арор.

Кроме того, по оценкам специалистов, волны высотой до 2,5 метров ожидаются вблизи Центрального Сулавеси, городов Битунг и Манадо. Отмечается, что предупреждение продлится до 28 декабря 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии заявили, что высота цунами в Зондском проливе 23 декабря достигала от 2 до 5 метров.

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