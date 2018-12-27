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Полицейский получил ранение в результате взрыва в центре Афин

Происшествия

Он был госпитализирован с ранениями рук и лица

Полицейский получил ранение в результате взрыва в центре Афин
Michael Deal
Взрыв

Афины , 27 декабря 2018, 09:53 — REGNUM  Один полицейский получил ранения в результате взрыва, прогремевшего поблизости от одной из церквей в греческой столице, сообщает TV ERT.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел у собора Святого Дионисия Ареопагита около 7:00 по местному времени. Пострадавший был госпитализирован, прилегающая территория оцеплена.

«Сотрудник полиции заметил коробку, лежащую у входа в церковь, и нашел ее подозрительной», — отметили в полиции.

«Взрыв был несильный, полицейский получил ранения лица и рук», — добавили правоохранители.

В Греции нередки подобные акты насилия, направленные против предпринимателей, государственных учреждений, полиции и политиков. Так, в начале декабря сильный взрыв прогремел у здания греческого телеканала SKAI TV в Афинах. Тогда никто не пострадал.

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