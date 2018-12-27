В Москве задержали убийцу таксиста

Москва, , 09:43 — REGNUM В Москве совершено убийство таксиста. Инцидент произошёл в районе Якиманка на улице Крымский Вал в ночь с 26 на 27 декабря.

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По информации источника в правоохранительных органах, на который ссылается агентство «Москва», подозреваемый острым предметом ранил водителя такси. Полученное ранение оказалось смертельным.

Задержать злоумышленника удалось по горячим следам. Стражи порядка схватили мужчину на Ленинском проспекте Москвы. Предполагаемый убийца оказался вооружён. Подробности происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа произошёл ещё один инцидент с участием водителя такси. Однако на этот раз злоумышленником оказался сам таксист. Возникший с пассажиром спор из-за желания последнего выйти из машины закончился рукоприкладством. Водитель ударил обидчика по лицу и сломал ему челюсть.

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