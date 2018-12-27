В Тюменской области директора интерната обвиняют в смерти подопечного

Тюмень, , 09:36 — REGNUM В Тюменской области перед судом предстанет директор Лесновского психоневрологического интерната. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья подопечных, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, директор Лесновского психоневрологического интерната не заключила договор со сторонней организацией по уборке вверенной ей территории от снега и наледи. Этим занимались сотрудники учреждения, а также проживающие в интернате. В связи с чем, возвращаясь из столовой в жилой корпус, подопечные поскальзываясь, падали на тротуар. Так, 10 ноября 2017 года один житель интерната упал и получил тяжёлые травмы. Второй мужчина 13 ноября 2017 года, упав, от полученных травм головы скончался. В марте 2018 года при аналогичных обстоятельствах тяжёлые травмы получил третий житель интерната.

В настоящее время уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения с дальнейшим направлением в суд.

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