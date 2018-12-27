В Южной Корее обвинили в нарушении законодательства сотрудников компании

Сеул, , 09:47 — REGNUM Три сотрудника холдинговой компании Hanjin Group, в которую входят Korean Air, Il Woo Foundation и другие компании, обвиняются в нарушении таможенного законодательства Южной Кореи, сообщает YTN.

Таможенная служба Incheon Main Customs сообщила, что передала в прокуратуру дело против генерального директора фонда Il Woo, бывшего вице-президента и экс-исполнительного директора Korean Air, которые обвиняются в контрабанде и даче ложных показаний.

По данным следствия, за 9 лет, начиная с 2009 года, три вышеупомянутые женщины привезли и продали более 260 предметов роскоши и товаров для дома на общую сумму более 150 млн вон, замаскировав их под вещи для авиакомпании.

Кроме того, генеральный директор фонда и бывший вице-президент компании Korean Air обвиняются в том, что с 2013 по 2017 год импортировали в страну более 30 диванов и ванн на общую сумму 570 млн вон (~$ 508 тыс.) по ложной таможенной декларации от имени авиакомпании.