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В Киевской области изъяли крупную партию контрабандных золотых украшений

Происшествия

Золото продавали в столичных магазинах

Киев, 27 декабря 2018, 09:28 — REGNUM  Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) Украины изъяли почти 53 кг контрабандных украшений на общую сумму почти $1 млн, заявили в пресс-службе ГФС, сообщил 26 декабря официальный сайт ведомства.

Правоохранители разоблачили сеть дельцов, которые наладили поставки золотых украшений из Турции в обход украинской таможни. Контрабанду сбывали в ювелирных магазинах Киева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в Сумской области на украинско-российской границе был задержан гражданин Украины, который пытался вывезти в Россию пулемёт, разобранный и спрятанный в автомобиле.

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Контрабанда и борьба с ней
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