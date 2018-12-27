На Филиппинах более десяти военных ранены повстанцами

Манила, , 09:26 — REGNUM В ходе боевой операции против повстанцев на юге Филиппин ранены по меньшей мере 11 военнослужащих. Об этом сообщает 27 декабря агентство «Синьхуа».

Столкновение произошло в южной провинции Долина Компостела, в городе Монкайо. Военные приступили к операции после того, как разведка сообщила о присутствии в районе боевиков так называемой Новой народной армии.

Повстанцы привели в действие самодельную бомбу, после чего произошла перестрелка. При взрыве и стрельбе были ранены 11 военнослужащих. Повстанцы оставили следы крови, что говорит по меньшей мере о полученных ими ранениях.

Раненых военных срочно доставили к медикам посредством авиации. Их состояние стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, маоистская Новая народная армия Филиппин ведет партизанскую войну с официальными властями с конца 1960-х годов, ее численность оценивают в 4 тыс. человек. Помимо маоистов, правительство Филиппин фактически воюет на своей территории с исламистами и наркогруппировками.

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