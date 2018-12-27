В Мексике празднование Рождества обернулось массовым убийством

Акапулько, Мексика, , 09:04 — REGNUM Неизвестные устроили стрельбу во время празднования Рождества в мексиканском городе Акапулько в штате Герреро. Погибли пять человек, в том числе маленький ребенок, пишет газета El Universal.

Рождественская вечеринка проходила во дворе частного дома в районе Арболедас. Злоумышленники подъехали к дому на такси и открыли огонь по людям. На месте погибли четверо мужчин, восьмимесячный ребенок получил ранения и позднее скончался в больнице.

Нападавшие скрылись с места преступления. Полиция подозревает в нападении одну из преступных группировок, однако какую именно — не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам мексиканских властей, на 40% территории страны сложилась острая ситуация — люди не защищены от насилия, убийств, похищений. Штат Герреро, как и штаты Мичоакан, Тамаулипас и Веракрус, парализован организованным насилием — там регулярно находят массовые захоронения жертв преступлений.

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