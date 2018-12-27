Вулкану Анак Кракатау в Индонезии присвоен третий уровень опасности

Джакарта, , 09:04 — REGNUM Официальный представитель национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо объявил о повышении уровня опасности извержения вулкана Анак Кракатау, сообщает Tribunnews.

Известно, что 27 декабря в 06:00 по местному времени вулкану Анак Кракатау был присвоен третий уровень опасности.

«Людям рекомендуется сохранять спокойствие и быть бдительными. Жителям не рекомендуется приближаться к вулкану ближе чем на 5 километров», — заявил Сутопо Пурво Нугрохо.

Сообщается, что извержение вулкана приводит к образованию горячих облаков, которые в свою очередь привели к пепельному дождю в городе Чилегон 26 декабря 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники геологического агентства центра вулканологии и смягчения последствий стихийных бедствий в Индонезии заявили о сейсмической активности вулкана Анак Кракатау. Столб выбрасываемого дыма достигал 300 — 600 метров над вершиной кратера вулкана.

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