Аэропорт Парижа прервал свою работу из-за появления мужчины с «автоматом»

Париж, , 08:19 — REGNUM Утром 26 декабря терминал №2 парижского аэропорта «Руасси — Шарль де Голль» прервал свою работу почти на час из-за паники, вызванной появлением двух человек с автоматом, передает немецкий канал n-tv.

Бдительные пассажиры увидели «двоих не говорящих по-французски взрослых с автоматом в сумке» и забили тревогу. Подозрительные люди, посетители терминала были эвакуированы на 45 минут. К зданию подъехали саперы.

Но инцидент оказался недоразумением. Выяснилось, что арестованные — два друга, граждане России и Франции. Копия автомата FAMAS, состоящего на вооружении французской армии, оказалась игрушкой, предназначавшейся в подарок сыну одного из них. Мужчины были отпущены, игрушка им возвращена.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Рождества усиленные меры безопасности в самом загруженном аэропорту Германии во Франкфурте-на-Майне привели к тому, что 3 тыс. пассажиров не смогли вовремя пройти контроль и пропустили свои рейсы.

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