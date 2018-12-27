В Костромской области за убийство несовершеннолетней осужден житель Коми

Кострома, , 06:31 — REGNUM Наказание в виде 13 лет лишения свободы присуждено жителю Коми за убийство несовершеннолетней девушки, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Костромской области.

Суд над убийцей проходил 26 декабря в Костроме. 36-летний мужчина 2 мая 2015 года убил 14-летнюю жительницу города Мантурово (Костромская область).

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на два года», — сообщили в СК РФ.

Напомним, девушка пропала в 2 мая 2015 года, ее тело с признаками насильственной смерти нашли через четыре дня в лесном массиве рядом с 273-м километром автодороги Кострома — Верхнеспасское. Следствие длилось три года.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Балашихи получил 9 лет колонии за избиение ребенка до смерти