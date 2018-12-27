В Костромской области при пожаре погибли дети

Буй, Костромская область, , 06:16 — REGNUM Трое детей погибли при пожаре в деревне Игумново (Буйский район, Костромская область), передает 27 декабря РЕН-ТВ.

Трагедия случилась ночью 27 декабря в частном доме, где проживала многодетная семья: муж, жена и трое детей. Все дети погибли, женщина спаслась, мужчина в тот момент находился на работе.

По данным регионального издания СМИ77, беременная женщина во время пожара выпрыгнула в окно. На место ЧП выехал заместитель губернатора Костромской области Владимир Кирпичник.

Напомним, пожар одноэтажном частном доме на улице Молодежной в селе Игумново начался в 00:20 мск. В 00:43 мск пожар был локализован, а в 04:45 мск — ликвидирован.

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