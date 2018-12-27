Флоридец сжег свой дом, чтобы спастись от вампиров

Дейтона Бич , США, , 04:02 — REGNUM Житель американского штата Флорида 64-летний Мелвин Вивер поджег свой дом, чтобы избавиться от вампиров, сообщает Local 10.

Сообщается, что флоридец сначала начал при помощи трости избивать жену и выбивать в доме окна, сопровождая это криками «эти вампиры защищаются!». Затем он поджег свой дом, в то время, как там находилась его жена.

Она смогла выбраться из пожара самостоятельно. Вивер после поджога дома начал кидать чеснок в огонь, чтобы, как ему казалось, закрепить эффект борьбы с вампирами. После этого он начал стучать кухонным ножом в соседскую дверь. После этого он был арестован. Дом сгорел полностью.

Супруга Вивера сообщила правоохранителям, что ее муж принимал обезболивающие из-за онкологического заболевания. При этом она подчеркнула, что не помнит, принимал ли в тот день лекарство Вивер.