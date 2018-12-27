Движение по федеральной трассе «Сортавала» восстановлено

Санкт-Петербург, , 03:10 — REGNUM Движение по федеральной трассе А-121 «Сортавала» после произошедшего на ней ДТП восстановлено, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ранее движение автомобилей по трассе было затруднено из-за произошедшего дорожно-транспортного происшествия с участием большегрузного автомобиля. Грузовик развернуло на проезжей части, поэтому движение в сторону Санкт-Петербурга было перекрыто. Пострадавших не было.

В настоящее время движение по трассе восстановлено, оно осуществляется в штатном режиме. На участке, где произошло ДТП, движение восстановлено частично.