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В деле об убийстве в Ульяновске появился подозреваемый

Происшествия

Им оказался племянник потерпевшей

Ульяновск, 27 декабря 2018, 02:12 — REGNUM  Подозреваемым по делу об убийстве четырех человек является 38-летний племянник погибшей женщины, сообщают «Вести.ру».

Сообщается, что 38-летний мужчина страдал нервным расстройством. Предполагается, что подозреваемый застрелил свою тетю и двух ее дочерей, а затем ранил подростка, который сумел убежать.

Четвертое тело мужчины и оказалось этим подозреваемым. По данным СМИ, подозреваемый был уже ранее судим за нападение на супруга погибшей женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в квартире одного из домов Заволжского района Ульяновска были обнаружены тела 48-летней женщины, ее двух детей и мужчины с огнестрельными ранениями. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ — «Убийство двух или более лиц».

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Бытовые убийства
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