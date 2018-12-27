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На юго-востоке Москвы столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

Происшествия

Пострадали два человека

Москва, 27 декабря 2018, 01:29 — REGNUM  На юго-востоке Москвы произошла дорожная авария с участием трех автомобилей, сообщает агентство «Москва».

Сообщается, что ДТП произошло в районе дома 145 на Волгоградском проспекте. В результате столкновения трех автомобилей пострадали два человека. Также было перекрыто движение по двум полосам в сторону центра столицы. Ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три легковых автомобиля. Пострадал один из водителей, у него диагностированы переломы обеих ног.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля

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Дорожно-транспортные происшествия
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