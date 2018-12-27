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В Ленобласти на трассе столкнулись легковой автомобиль и дорожный кран

Происшествия

Погиб один человек

Бокситогорск, Ленинградская область, 27 декабря 2018, 01:08 — REGNUM  На седьмом километре дороги Дыми — Бор — Колбеки — Бочево в Бокситогорском районе Ленинградской области столкнулись автомобиль и легковой манипулятор, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

Сообщается, что 31-летний водитель автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым манипулятором. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в центре Санкт-Петербурга на Дворцовой площади произошло массовое ДТП. По разным данным, на площади столкнулись от шести до десяти автомобилей. Пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Петербурга произошло массовое ДТП с участием десяти автомобилей

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Дорожно-транспортные происшествия
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