В Ленобласти на трассе столкнулись легковой автомобиль и дорожный кран

Бокситогорск, Ленинградская область, , 01:08 — REGNUM На седьмом километре дороги Дыми — Бор — Колбеки — Бочево в Бокситогорском районе Ленинградской области столкнулись автомобиль и легковой манипулятор, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

Сообщается, что 31-летний водитель автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым манипулятором. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в центре Санкт-Петербурга на Дворцовой площади произошло массовое ДТП. По разным данным, на площади столкнулись от шести до десяти автомобилей. Пострадавших не было.

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