В бизнес-парке Москвы локализовали пожар

Москва, , 00:32 — REGNUM Пожар, вспыхнувший 26 декабря в московском бизнес-парке «Союз», локализован, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«Принятыми мерами возгорание в 23:18 мск было локализовано», — сообщили в пресс-службе.

О пострадавших при пожаре не сообщается.

Напомним, пожар в бизнес-парке «Союз» (Москва, наб. Лужнецкая, д. 2/4, стр. 37) начался в 21:53 мск. Сначала его площадь составляла десять квадратных метров, затем увеличилась до 30 кв. м.

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