Очередная авария: в Киеве более 60 домов остались без тепла

Киев, , 00:17 — REGNUM Без тепла осталось 61 здание в Киеве из-за аварии на магистральной теплосети, сообщает 26 декабря пресс-служба коммунального предприятия «Киетеплоэнерго».

Согласно сообщению, на месте работают специалисты компании, утром 27 декабря планируется подача тепла.

Напомним, по данным администрации Киева, в городе в замене нуждаются 80% теплосетей, а ежедневно коммунальным службам приходится ликвидировать 60−70 аварий на теплотрассах.

Также в аварийном состоянии находятся 34,8% всех водопроводных сетей на Украине и 26,1% труб в системе водоотведения.