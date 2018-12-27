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Очередная авария: в Киеве более 60 домов остались без тепла

Происшествия

80% теплосетей в столице Украины нуждаются в замене

Киев, 27 декабря 2018, 00:17 — REGNUM  Без тепла осталось 61 здание в Киеве из-за аварии на магистральной теплосети, сообщает 26 декабря пресс-служба коммунального предприятия «Киетеплоэнерго».

Согласно сообщению, на месте работают специалисты компании, утром 27 декабря планируется подача тепла.

Напомним, по данным администрации Киева, в городе в замене нуждаются 80% теплосетей, а ежедневно коммунальным службам приходится ликвидировать 60−70 аварий на теплотрассах.

Также в аварийном состоянии находятся 34,8% всех водопроводных сетей на Украине и 26,1% труб в системе водоотведения.

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Аварии на теплосетях
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