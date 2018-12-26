Массовое отравление в Ростовской области — шахтинцы вернулись домой

Шахты, Ростовская область, , 23:31 — REGNUM Жители города Шахты (Ростовская область), госпитализированные с признаками отравления в середине декабря этого года, вернулись домой. Вновь обратившихся за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции не зарегистрировано, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения 26 декабря.

«40 госпитализированных с острой кишечной инфекцией в городе Шахты выписаны из лечебных учреждений в удовлетворительном состоянии», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что с 15 декабря 2018 в посёлках Аюта и Таловом города Шахты было зарегистрировано 52 случая заболеваний острыми кишечными инфекциями, госпитализация потребовалась 40 пострадавшим.

По факту массового отравления в городе Шахты возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Госпитализированным был поставлен диагноз — норовирусная инфекция 2 генотипа.

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