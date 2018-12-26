В двух областях Украины зафиксированы вспышки африканской чумы свиней

Киев, , 23:32 — REGNUM В Закарпатской и Житомирской областях Украины произошли новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщает 26 декабря пресс-служба государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

Согласно сообщению, с 20 по 26 декабря в каждой из областей произошло по одному случаю заболевания вирусом АЧС, что было подтверждено лабораторными исследованиями. В связи с вспышкой в областях проводятся мероприятия по локализации распространения вируса.

Напомним, по официальным данным, к 2020 году Украина может потерять более 1,2 млн свиней от вируса АЧС. Прямые расходы составят 4 млрд гривен ($150 млн), непрямые — еще до 7,5 млрд гривен ($270 млн).