ЛНР: СММ ОБСЕ подтверждает размещение техники ВСУ во дворах частных домов

Луганск, , 23:10 — REGNUM Украинские каратели используют территории частных домов, больниц и других гособъектов для размещения военной техники и личного состава, о чем сообщают наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 26 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, СММ ОБСЕ отметила, что украинские каратели используют объекты гражданской инфраструктуры и территории частных домой для размещения вооружения и подразделений. Так, в населенном пункте Золотое на территории частного дома были размещены подразделения ВСУ, а местных жителей не пускают в район, отметил Марочко.

Напомним, украинские войска безнаказанно мародерствуют в Донбассе, грабят магазины и похищают мирных жителей, при этом заявляя, что таким образом «борются» с войсками ЛНР и ДНР.