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Движение на трассе Ялта-Севастополь после обвала грунта восстановлено

Происшествия

На устранение последствий потребовалось три часа

Движение на трассе Ялта-Севастополь после обвала грунта восстановлено
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Севастополя
Трасса Ялта — Севастополь

Севастополь, 26 декабря 2018, 20:35 — REGNUM  Движение транспорта на трассе Ялта-Севастополь в районе Ласпи восстановлено к 18:00 26 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Севастополя.

Последствия обвала горной породы на дорожное полотно дорожники устранили в течение трех часов после происшествия. В аварийных работах были задействованы три единицы техники ГБУ «Севастопольский Автодор» — автокран, погрузчик, самосвал и семь дорожных рабочих.

Причиной обвала назвали дожди, недавно прошедшие в этом районе.

Как сообщало ИА REGNUM, грунт обвалился на трассу Ялта-Севастополь в районе 47-го километра около 14:48. На период проведения работ по устранению последствий обрушения горной породы одна полоса движения была перекрыта, движение осуществлялось только по одной полосе реверсивным способом.

Читайте ранее в этом сюжете: На трассе Ялта – Севастополь произошел обвал горной породы

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